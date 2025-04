In casa Milan sembra di vivere un incubo costante. La stagione peggiore degli ultimi 5 anni, e la cosa peggiore è che nessuno avrebbe immaginato i rossoneri al nono posto quasi al termine del campionato.

Ora la cosa fondamentale è risolvere la questione allenatore: Fonseca e Conceiçao hanno fatto grandi danni, per tornare ad alti livelli bisogna ripartire dalla prossima stagione con un nuovo allenatore.

Il noto giornalista Fabio Ravezzani ha svelato tramite un post sui social che il Milan ha già un accordo con il nuovo allenatore, ecco di chi si tratta.

Sul suo profilo X, Ravezzani ha espresso un giudizio molto forte sul Milan di Conceiçao dopo il pareggio con la Fiorentina:

Il Milan non ha alcun equilibrio tattico. Passa da momenti in cui sembra completamente in balìa dell’avversario ad altri in cui pare incontenibile. Questa la vera sconfitta di Conceicao