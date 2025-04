E' un Domenico Toscano parecchio deluso quello che viene in sala stampa questa sera al termine del match perso dal Catania contro l'Avellino per due reti a uno. Una sconfitta che tutto sommato ci può stare contro la capolista del campionato, ma che lascia l'amaro in bocca per come è maturata, dopo che i rossazzurri erano partiti con il piede sull'acceleratore con il gol di Lunetta poi vanificato dalla doppietta di Patierno.

Si deve crescere ancora

Questa partita ci insegna che dobbiamo crescere ancora. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Oggi avrei preferito giocare bene, ma vedere una squadra cinica ed esperta. Questa partita ci deve insegnare dove migliorare. Andare a casa con zero punti è difficile. Riprendere la partita con una squadra esperta è difficile. La differenza tra noi e loro è l'esperienza. La crescita ci deve insegnare questo, ma dovevamo essere più cinici. Non cambierei nulla nel reparto offensivo, parlare dopo è sempre facile. Non impiegare Montalto è stata una scelta tecnica, dovevo dare minutaggio a Inglese. Patierno ha fatto un gran gol, poi lo voglio rivedere, ma Dini per me non ha sbagliato nulla. I ragazzi devono trarre beneficio, ma la crescita deve essere più costante nei 90 minuti, anche in termini cinismo, come non prendere il secondo gol.

Nei playoff le squadre saranno come l'Avellino

Ierardi ha caratteristiche diverse da Gega o da Allegretto, perché nasce come quinto. Non era facile quando loro hanno chiuso il gioco dopo essere andati in vantaggio. E' normale che da giocatori offensivi che metti ti aspetti di più, ma negli ultimi minuti devi giocarti quante più carte possibili. Non è stato un calo fisico, abbiamo avuto più che altro frenesia quando loro spezzettavano il gioco. Il livello dei playoff sarà questo, con squadre esperte e con attaccanti forti. Con Cavese e Potenza saranno altri test per capire cosa potremmo fare nei playoff.

