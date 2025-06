Il Bologna è alla ricerca di una punta che possa alternarsi con Santiago Castro al centro dell'attacco. La valutazione va fatta anche alla luce della situazione fisica di Thijs Dallinga. L’olandese, dopo l’intervento per un’ernia sportiva, tornerà disponibile tra fine luglio e inizio agosto, saltando di fatto il ritiro a Valles (15-26 luglio).

La punta nel mirino del Bologna

Rientrato al Sassuolo dopo il prestito al Genoa, è stato offerto al club emiliano, che secondo La Gazzetta dello Sport sta valutando seriamente l’opportunità di portarlo al Dall’Ara. A favore dell’operazione c’è una convergenza di vedute interna che non si era invece registrata per Edin Dzeko, il cui profilo aveva diviso la dirigenza rossoblù.

Stiamo parlando di Andrea Pinamonti, il cui sponsor principale è Vincenzo Italiano. Il nuovo tecnico del Bologna ricorda molto bene il talento del centravanti, protagonista di un gol spettacolare proprio contro la sua Fiorentina nella scorsa stagione: un colpo di testa da fuori area per il definitivo 2-2 al Ferraris, gesto tecnico che ha lasciato il segno. Italiano cerca un attaccante già pronto e in grado di entrare subito nei meccanismi della squadra, anche in considerazione dell’assenza temporanea di Thijs Dallinga, ancora in fase di recupero dopo un intervento per ernia.

Pinamonti porta con sé esperienza e una certa continuità sotto porta: 10 gol con il Genoa, 11 con il Sassuolo e 13 con l’Empoli nelle ultime stagioni. Nonostante la retrocessione dei neroverdi, l’attaccante ha dimostrato di sapersi esprimere con efficacia anche in contesti complicati, una dote non trascurabile per una squadra che dovrà affrontare quattro competizioni nella stagione 2025/2026.

Andrea Pinamonti (ph. Image Sport)

Le richieste del Sassuolo

Il Sassuolo, tornato in Serie A, non sembra intenzionato a trattenere il giocatore, e l’interesse del Bologna potrebbe trovare terreno fertile. Tuttavia, perché l’operazione vada in porto serviranno due elementi fondamentali: un accordo interno unanime da parte della dirigenza rossoblù e la definizione di una formula economica sostenibile per il club.

L’Europa potrebbe rappresentare per Pinamonti una motivazione in più, e Bologna, alla luce dei nuovi obiettivi e dell’ambizione crescente, potrebbe essere la piazza ideale per rilanciare la sua carriera in un contesto competitivo. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se ci saranno sviluppi concreti, ma l’interesse c’è, e il profilo dell’ex Inter sembra calzare a pennello con il progetto tecnico di Italiano. La valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro, una cifra sicuramente alla portata del club di Saputo, che in questo modo asseconderebbe la volontà del proprio allenatore, regalandogli un rinforzo di spessore.