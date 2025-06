Il Bologna sfoltisce la rosa: svelati i 3 bocciati da Italiano

In casa Bologna è tempo di razionalizzazione, soprattutto in mezzo al campo. Il centrocampo rossoblù, già ampiamente competitivo nella passata stagione, si ritrova oggi con un organico numericamente sovradimensionato. Per questo motivo, la società ha reso prioritaria l’operazione di sfoltimento della mediana, seguendo la linea del “prima vendere, poi comprare” che accomunerà tutte le strategie di mercato estive.

I nomi in uscita del Bologna

Tra i nomi in uscita, quelli più caldi sono quelli di Oussama El Azzouzi e Michel Aebischer. Entrambi hanno trovato spazio solo a fasi alterne sotto la gestione Motta e, ora che il Bologna ha cambiato guida tecnica con l’arrivo di Vincenzo Italiano, sembrano destinati a fare le valigie per cercare maggiore continuità altrove. El Azzouzi, reduce da una stagione con 27 presenze ma pochi minuti da titolare, potrebbe tornare nei radar di club belgi o francesi, mentre Aebischer ha estimatori in Svizzera e in Bundesliga.

Michel Aebischer (ph. bolognafc.it)

L'incerto

Più incerto, al momento, il futuro di Nikola Moro. Il centrocampista croato non è in cima alla lista dei partenti, ma molto dipenderà dalle offerte che arriveranno e dalle mosse in entrata del club. In questo senso, l’interesse per Tommaso Pobega resta vivo, ma l’operazione è al momento complicata: il Milan non ha ancora aperto al prestito e valuta il giocatore attorno ai 10-12 milioni di euro.

Per accelerare su nuovi innesti, il Bologna dovrà prima liberare slot e risorse. La strategia è chiara: ridurre la rosa dove necessario, per poi intervenire miratamente con profili funzionali al gioco di Italiano. In attesa di sviluppi, l’asse delle cessioni si muove, e il centrocampo è il primo fronte caldo del mercato rossoblù.