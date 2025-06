Il Napoli ha messo nel mirino due dei protagonisti del sorprendente Bologna targato Vincenzo Italiano: Dan Ndoye e Sam Beukema. L’interesse del club partenopeo per l’esterno offensivo svizzero è noto da tempo, ma ora prende corpo anche la volontà di affondare il colpo per il centrale olandese, considerato in cima alla lista dei rinforzi per la difesa azzurra. A rivelarlo è Il Corriere dello Sport, che fa il punto su una trattativa potenzialmente esplosiva in chiave Serie A.

Napoli su Ndoye e Beukema

Aurelio De Laurentiis non intende tergiversare: l’obiettivo è portare entrambi al Maradona il prima possibile. L’operazione, però, si annuncia tutt’altro che semplice. Il Bologna, che si prepara a vivere un’annata intensa con quattro competizioni, non è intenzionato a privarsi di due pedine fondamentali nello stesso momento. Italiano, in particolare, vorrebbe evitare un doppio addio che rischierebbe di smantellare l’ossatura della squadra, già minacciata dall’eventuale partenza di Lucumí, su cui pende una clausola appetibile per diversi club europei.

La proposta azzurra

De Laurentiis

I costi delle operazioni sono significativi: per Ndoye la richiesta è di circa 40 milioni, mentre Beukema è valutato tra i 25 e i 30 milioni. Per non arrivare a una cifra complessiva da 70 milioni, il Napoli starebbe studiando la possibilità di inserire nella trattativa Alessandro Zanoli come contropartita tecnica. Il terzino classe 2000, di ritorno dal prestito alla Salernitana, piace a Italiano per la sua capacità di coprire l’intera fascia destra e offrire soluzioni in fase di spinta.

Il piano di De Laurentiis prevede una chiusura rapida per Ndoye, dopodiché l’attenzione si sposterà su Beukema. L’olandese ha disputato una stagione di alto profilo con 34 presenze complessive e ottime prestazioni sia in fase difensiva che in impostazione, qualità che si sposano perfettamente con le esigenze tattiche del nuovo tecnico partenopeo Antonio Conte, alla ricerca di difensori affidabili e pronti.

Occhio anche a Giovanni Simeone, profilo nel mirino del Pisa ma che potrebbe tornare utile anche al Bologna, alla ricerca di una prima punta a causa delle condizioni non ottimali di Dallinga.

