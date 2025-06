Il Bologna ha individuato l'erede di Ndoye: affare da 20 milioni

Il Bologna si prepara a un'importante operazione di mercato in uscita: Dan Ndoye è sempre più vicino al Napoli e, in caso di cessione, il club rossoblù è già al lavoro per individuare un sostituto all’altezza.

Il suo profilo sembra perfettamente in linea con la filosofia del Bologna: un club che, negli ultimi anni, ha puntato forte su giovani talenti da valorizzare. Dopo la crescita esponenziale di calciatori come Orsolini, Ferguson e lo stesso Ndoye, l’eventuale arrivo del giocatore individuato rappresenterebbe un nuovo tassello nella costruzione di una squadra ambiziosa e sostenibile, capace di coniugare progettualità e risultati.

L'erede individuato dsl Bologna

La prima scelta del responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori porta in Olanda, più precisamente all’AZ Alkmaar, dove milita Ruben van Bommel, esterno sinistro classe 2004 e figlio d’arte (il padre è l’ex centrocampista del Milan Mark van Bommel).

L'AZ Alkmaar è consapevole del valore del proprio gioiello e non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire a cuor leggero. La valutazione fissata per il cartellino del giocatore si aggira attorno ai 20 milioni di euro, cifra che testimonia l’investimento che il Bologna dovrebbe mettere in conto per portarlo in Italia.

Chi è Ruben Van Bommel

Ruben van Bommel è un giocatore mancino che agisce prevalentemente sulla fascia sinistra, ma è in grado di svariare anche sulla destra. Nella stagione appena conclusa ha messo a segno 10 reti con la maglia dell’AZ, dimostrando grande maturità nonostante la giovane età. Dal luglio 2023, ha firmato un contratto quadriennale con il club olandese, valido fino al 2027, e attualmente sta partecipando con l’Under 21 dei Paesi Bassi agli Europei di categoria in Slovacchia.

Van Bommel è stato recentemente descritto da Roberto Rambaudi ai microfoni di ‘RadioSei’ come “un talento vero, forte nel ruolo e abile nel gioco tra le linee”. L’ex calciatore ha sottolineato le sue doti offensive e la capacità di incidere in profondità, pur evidenziando alcuni limiti nella fase difensiva: “Non è una mezzala, né un centravanti, gioca dalla trequarti in su e non lavora spalle alla porta”.

Il mercato è appena iniziato, ma le strategie sono già ben delineate. Bologna osserva, valuta e pianifica: Ruben van Bommel potrebbe essere molto più di un semplice sostituto. Potrebbe essere il prossimo protagonista.