Atalanta su Ricci: pronto uno scambio interessante con il Torino

L’Atalanta di Ivan Juric inizia a prendere forma e lo fa seguendo una logica chiara: continuità tecnica e valorizzazione di profili già noti all’allenatore. Dopo l’addio di Gian Piero Gasperini, che ha chiuso un’era d’oro per il club orobico, il nuovo corso guidato dall’ex tecnico del Torino potrebbe ripartire da un volto familiare: Samuele Ricci.

Atalanta su Ricci

Centrocampista centrale classe 2002, Ricci è stato uno dei pilastri del Torino targato Juric, che ha sempre apprezzato la sua intelligenza tattica, la visione di gioco e la capacità di interpretare al meglio entrambe le fasi. Cresciuto nell’Empoli, il regista toscano ha già collezionato oltre 100 presenze in Serie A nonostante la giovane età, affermandosi come uno dei migliori prospetti italiani nel suo ruolo.

Ora, Juric vorrebbe portarlo con sé anche a Bergamo, dove l’Atalanta è alla ricerca di un centrocampista moderno e affidabile, capace di dare equilibrio e ritmo al gioco. Il feeling tra i due è già consolidato e questo potrebbe facilitare un’operazione che, con il passare delle ore, sembra sempre più concreta.

Samuele Ricci (ph. Image Sport)

Scambio con il Torino

L’Atalanta, infatti, si è inserita con decisione nella corsa al giocatore, approfittando di un rallentamento del Milan. I rossoneri avevano individuato in Ricci un possibile rinforzo per il proprio centrocampo, ma potrebbero aver virato su altri obiettivi. Una finestra che il club nerazzurro ha intenzione di sfruttare, forte anche di un progetto tecnico affascinante e della possibilità di affidare a Ricci un ruolo da protagonista.

L'idea sarebbe quella di mettere sul piatto il cartellino di Marco Brescianini, valutandolo intorno ai 10 milioni di euro. Vicino, dunque, sarà necessario un conguaglio economico tra i 20 e i 25 milioni di euro per arrivare alla valutazione da 35 milioni di euro data dai granata.

L’eventuale arrivo del regista granata rappresenterebbe un colpo di spessore per l’Atalanta, che si prepara ad affrontare una stagione ricca di impegni, anche europei, e che vuole continuare a essere protagonista in Italia e in Europa. Con Juric in panchina e Ricci in mezzo al campo, la Dea sogna una nuova pagina vincente.