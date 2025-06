La Lazio vuole Nico Gonzalez: affare possibile con la Juventus ad una condizione

Maurizio Sarri ha indicato un nome preciso per rafforzare la rosa della Lazio: si tratta di Nico Gonzalez, esterno argentino attualmente in forza alla Juventus. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il tecnico biancoceleste avrebbe avanzato una richiesta esplicita al direttore sportivo Angelo Fabiani durante un incontro avvenuto in Toscana, manifestando la volontà di avere l’ex viola nella sua squadra.

Lazio su Nico Gonzalez

Nonostante l'elevato costo dell'operazione, il profilo di Gonzalez resta tra quelli segnati in rosso nella lista dei desideri del tecnico laziale. Esterno d'attacco con spiccate qualità tecniche, capacità di saltare l’uomo e un buon fiuto del gol, rappresenterebbe il tassello ideale per completare il reparto offensivo della Lazio, specie se dovessero esserci partenze importanti.

Nico Gonzalez (ph. Image Sport)

La palla ora passa alla dirigenza biancoceleste, che dovrà muoversi con lucidità per far quadrare i conti e magari piazzare i giocatori in esubero, aprendo così la strada al possibile arrivo di un rinforzo di qualità come Nico Gonzalez. La sessione estiva è ancora lunga, ma la sensazione è che la Lazio stia preparando il terreno per un colpo che potrebbe infiammare i tifosi e rilanciare le ambizioni della squadra per la prossima stagione.

La richiesta della Juventus

Tuttavia, al momento, l’operazione appare fuori portata. I vincoli economici e le limitate disponibilità per gli acquisti impongono al club capitolino una strategia molto cauta: per poter ipotizzare un affondo su Gonzalez, la Lazio dovrà prima concretizzare un paio di cessioni di rilievo, tra cui quella di uno degli esterni offensivi già in rosa, come Gustav Isaksen o Loum Tchaouna. Solo allora si potrà parlare concretamente di trattativa, da strutturare con attenzione sia sotto il profilo economico che formale.

Nico Gonzalez, reduce da una stagione sotto tono con la Juventus, non è considerato incedibile dal club bianconero, che potrebbe aprire alla sua partenza in caso di un’offerta convincente. La valutazione del cartellino dell’argentino si aggira intorno ai 30 milioni di euro, ma una formula in prestito, magari con obbligo di riscatto, potrebbe rappresentare una chiave per sbloccare la trattativa.