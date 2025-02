Inter-Lazio, Ravezzani: "Il gol di Arnautovic è regolare, De Vrij non ostacola Mandas"

Nella terzo quarto di finale di Coppa Italia l'Inter ha battuto 2-0 la Lazio con i gol di Arnautovic e di Calhanoglu su rigore. Grazie al successo sui biancocelesti i nerazzurri si sono qualificati per la semifinale della coppa nazionale dove affronteranno nel doppio confronto il Milan. Riguardo al primo gol dell'Inter, però, ci sono state delle polemiche in quanto la rete di Arnautovic era da annullare per una posizione di fuorigioco di De Vrij. Sull'episodio è intervenuto il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, che su X ha affermato che il gol dell'austriaco fosse regolare nonostante le polemiche.

Arnautovic

Ravezzani, il suo commento sul gol di Arnautovic

"Verifica su gol di Arnautovic. Spiegazione: 18 metri dalla porta, tiro a incrociare, De Vrij non ostacola linea di visione che è concetto dinamico e non vale solo sul momento del tiro ma nel suo sviluppo. Poi se vogliamo dire che Juve, Inter o Milan rubano sempre è altro discorso".

Verifica su gol di Arnautovic. Spiegazione: 18 metri dalla porta, tiro a incrociare, De Vrij non ostacola linea di visione che è concetto dinamico e non vale solo sul momento del tiro ma nel suo sviluppo. Poi se vogliamo dire che Juve, Inter o Milan rubano sempre è altro discorso — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) February 26, 2025

Inter-Lazio, il tabellino della gara

INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, De Vrij, Bisseck; Darmian (22' p.t Dumfries), Frattesi (38' s.t Barella), Asllani (19' s.t Calhanoglu), Zielinski, Dimarco (19' s.t Bastoni); Taremi, Arnautovic (19' s.t Correa). A disp: Calligaris, Acerbi, Alexiou, Berenbruch, L. Martinez, Taho, De Pieri, Mkhitaryan, Cocchi, Topalovic. All: Inzaghi.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Romagnoli (1' s.t Gila), Pellegrini (17' s.t Tavares); Guendouzi, Rovella; Isaksen (33' s.t A. Ibrahimovic), Dia, Zaccagni (17' s.t Pedro); Tchaouna (17' s.t Noslin). A disp: Provedel, Provstgaard, Belahyane, Furlanetto, Marusic. All.: Baroni