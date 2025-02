Nella serata di ieri si è disputato il big match di Coppa Italia tra Inter e Lazio valido per i quarti di finale della competizione. Mister Inzaghi ha schierato una formazione composta quasi del tutto da riserve, mentre Baroni ha provato a mandare in campo la maggior parte dei titolari.

I nerazzurri hanno prevalso sui biancocelesti grazie a due reti, uno straordinario gol da fuori area di Arnautovic e Calhanoglu ha chiuso i conti dal dischetto. Il primo gol però è stato molto discusso nella serata a causa di un presunto fuorigioco passivo che impediva la visuale al portiere della Lazio.

Inter-Lazio tra le polemiche: gol irregolare?

Il Corriere dello Sport ha pubblicato la moviola del gol e ha spiegato i due errori che avrebbero dovuto far annullare la rete dal var.

Dumfries trattiene Rovella in maniera fallosa, non avrebbe contrastato l'azione ma è comunque fallo. De Vrij è sulla LOV (line of vision) di Mandas al momento del tiro ed è in fuorigioco, quindi ostacola la visione da una posizione irregolare.

Inter Lazio, gol Arnautovic

Varriale sul gol: “Ancora aiutini per l'Inter…”

Queste le parole del noto giornalista Varriale sul gol di Arnautovic:

“Vincendo con la Lazio, l'Inter si qualifica per le semifinali di Coppa Italia. La squadra di Inzaghi è la più forte, non a caso l'unica italiana ancora in corsa in 3 competizioni. Non avrebbe certo bisogno di aiutini arbitrali che però si ripetono con ciclica regolarità”