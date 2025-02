Giovedì 27 febbraio alle 20:45 si gioca a Bologna il recupero della 9a giornata di campionato fra Bologna e Milan. La gara sarà fondamentale soprattutto per i rossoneri per cercare di tenere vive le speranze di una qualificazione in Champions per la prossima stagione. Le due squadra sono a pari punti a quota 41 fra il settimo e l'ottavo posto e distano invece otto lunghezze dalla quarta posizione. Il diavolo si pone l'obiettivo di portarsi a -5 dalla Juventus, lo stesso vale per il Bologna.

La probabile formazione del Bologna

I rossoblu dovrebbe scendere in campo con Skorupski fra i pali, accompagnato da un reparto difensivo a quattro composto da Calabria, Beukema, Lucumì e Miranda. A centrocampo il trio Freuler-Ferguson-Pobega alle spalle del tridente offensivo Orsolini-Castro-Dominguez.

Bologna (4-3-3) Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson, Pobega; Orsolini, Castro, Dominguez; Allenatore: Vincenzo Italiano

Riccardo Orsolini (ph. Image Sport)

La probabile formazione del Milan

Il diavolo dovrebbe invece scegliere Maignan per la porta, con davanti Gimenez, Tomori, Pavlovic e Theo in difesa. Fofana e Reijnders sulla mediana alle spalle di Pulisic, Joao Felix e Leao. In attacco Gimenez.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Gimenez, Tomori, Pavlovic, Theo; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez; Allenatore: Sergio Conceicao

Rafael Leao

Leggi anche: L'Inter cerca l'erede di Acerbi: occhi in casa Bayern Monaco