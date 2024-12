Le probabili formazioni: Conte e Italiano cambiano, Baroni ritrova la coppia Taty-Dia

Dopo la vittoria di ieri sera del Milan sul campo del Verona, oggi si giocano altri tre anticipi della diciasettesima giornata. Le partite di oggi sono interessanti incroci tra squadre che lottano per non retrocedere che ospitano squadre che lottano per entrare in Europa. I vari allenatori durante la settimana sono stati costretti a modificare la formazione iniziale più volte, a causa di infortuni dei loro giocatori più importanti.

Torino-Bologna

Se il Torino rispetto alla partita di Empoli dovrà fare a meno di Saùl Coco, il Bologna è costretto a fare a meno di Ndoye. In settimana si era parlato anche di un possibile forfait di Orsolini, ma le parole di ieri di Italiano hanno fatto capire che l'esterno del Bologna ci sarà almeno tra i convocati, mentre ci vorrà ancora un pò per vederlo in campo dall'inizio. Possibile cambio anche in porta, con l'ingresso di Ravaglia al posto di Skorupsky

TORINO (3-4-1-2): MIlinkovic-Marìpan-Masina-Walukiewicz-Pedersen-Linetty-Ricci-Sosa-Vlasic-Adams-Sanabria

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia-De Silvestri-Lucumi-Beukema-Miranda-Pobega-Freuler-Karlsson-Dominguez-Odgaard-Castro