Con il mercato ormai alle porte cominciano a rincorrersi voci di mercato. Gennaio sarà un mese caldo dal punto di vista del calciomercato, e la Juventus potrebbe approfittare di varie situazioni per aumentare il tasso tecnico in rosa.

La squadra bianconera sarebbe alla finestra per un giocatore del PSG. Di chi si tratta? Di Randal Kolo Muani, calciatore dei parigini pagato ben 95 milioni di euro dall'Eintracht Francoforte.

Kolo Muani

La situazione

Il 26enne francese in questa stagione ha giocato 14 partite per un totale di 453 minuti, un bottino esiguo per un giocatore della sua caratura.

Inoltre, lo stesso attaccante non è stato convocato nelle ultime due partite di campionato dal tecnico Luis Enrique, che durante l'ultima conferenza stampa ha glissato la domanda su di lui e su Skriniar:

Potrei spiegare tutto ma preferisco non farlo. Le mie decisioni dicono tutto molto chiaramente. Le situazioni sono reversibili, quando un giocatore sbaglia è tutto reversibile.

Cosa vorrebbe fare la Juventus?

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ad approfittarne potrebbe essere proprio la Juventus che potrebbe richiedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto a cifre abbastanza alte.

Lo stesso Giuntoli inoltre, avrebbe rivelato la propria volontà di cercare un nuovo attaccante, ma vorrebbe anche valutare lo stato fisico di Milik, reduce da un importante infortunio, prima di prendere qualunque altra decisione.

Come si evolverà questa potenziale trattativa? E' ancora presto per dirlo, ma ormai gennaio è alle porte.