Moviola di Lazio-Juve, polemica sull'espulsione di Kalulu: decisione errata dell'arbitro?

Nel corso della trasmissione Pressing, Graziano Cesari ha esaminato l'episodio più discusso della partita tra Lazio e Juve, ovvero l'espulsione del difensore francese Kalulu. Cesari ha analizzato l'azione che ha portato al cartellino rosso, definendo in conclusione il proprio parere circa la decisione arbitrale.

Ecco la moviola.

Queste le parole di Graziano Cesari sull'accaduto:

Per prendere un provvedimento è stato necessario l'intervento del VAR, Massa non si era reso conto della gravità. Cartellino rosso per gravità dell'intervento, braccio destro che arriva sul collo e poi tocca il mento, Castellanos esagera perchè non l'ha colpito sul volto. Gesto di stizza di Kalulu che reagisce a Castellanos che gli tocca il piede nell'intervento. La decisione dell'arbitro è corretta.