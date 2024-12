Il Milan soffre e vince: 2-1 firmato Leao e Abraham

L'Europa come ancora di salvataggio dopo i tormenti del campionato: il Milan di Fonseca torna in campo a San Siro contro i serbi della Stella Rossa per ipotecare almeno il passaggio ai playoff in vista anche di altri due scontri non impossibili con Girona e Dinamo Zagabria che chiuderanno la prima fase del torneo. Dentro Musah e Calabria, non c'è Pulisic, ne avrà per 15 giorni, e Chukuweze si accomoda in panca. Al centro gli infaticabili Reijnders e Fofana. La Stella Rossa di Vladan Milojevic ha 4 punti e non ha altro risultato che la vittoria per tentare di agguantare la zona playoff.

Paulo Fonseca (ph. Image Sport)

Traversa col brivido

All'8° primo squillo di Reijnders che calcia di destro trovando Gutesa piazzato a parare. Al 13° ben più importante l'occasione per Leao che accelera e calcia: il portiere serbo stavolta deve chiudere coi piedi. Al 17° brivido però per i rossoneri, stasera in tenuta grigia: Maksimovic centra in pieno la traversa dopo un batti e ribatti nel cuore dell'area. Come spesso accade, il Milan di Fonseca rischia grosso alla prima sortita degli avversari.

Al 27° due tegole per il Milan: deve uscire Loftus-Cheek per infortunio, spazio a Chukuweze. Subito dopo l'ingresso del nigeriano, si accascia anche Morata: fuori anche lui e dentro Abraham: l'ex romanista va vicino subito al gol incornando di testa, palla che esce di poco. L'attaccante chiede il corner ma l'arbitro Gil Manzano non è di questo avviso. Il numero 90 è scatenato: al 31° su punizione va vicino al bersaglio, con i compagni che chiedono una deviazione avversaria e Musah, il più infuriato, che si becca per tutta risposta il giallo.

Al 41° il Milan riesce a stappare la bottiglia: lancio dalle retrovie di Fofana per Leao che controlla, Gutesa accenna l'uscita e il portoghese lo beffa con una conclusione precisa che si insacca per l'1-0. Due minuti dopo giallo assurdo a Hernandez: con due palloni in campo il francese sposta quello di troppo verso il portatore di palla della Stella Rossa. Sul finire di tempo ancora Leao impegna Gutesa in girata, sul corner Fofana impatta di testa e il portiere avversario alza ancora sopra la traversa.

Subito Stella

In avvio di ripresa è addirittura il terzino destro dei serbi a rischiare di fare male ai rossoneri: Mimovic calcia da posizione decentrata e Maignan deve mettere in angolo. Poco dopo una discesa di Silas si conclude con un diagonale di poco a lato. Decisamente troppa la generosità concessa ai serbi che marchiano a fuoco l'inizio del secondo tempo. Poco dopo, Dijga salva su una conclusione di Abraham dal limite dell'area piccola, ma pare più che sia il milanista a centrare l'avversario. Ma a metà ripresa la frittata è servita: la Stella Rossa coglie il meritato 1-1 con un fendente da lontano di Radonijc, ex Torino, entrato da poco in campo, sull'ennesima palla persa dei rossoneri, decisamene in difficoltà nella ripresa.

Il Milan ci prova sul settore di destra con le accelerazioni di Chukuweze, abilmente controllato dagli avversari. Dopo un tiro alto di Kanga e una smanacciata di Gutesa su angolo di Reijnders, altro grosso pericolo per i rossoneri: diagonale di Ivanic e palla fuori di un soffio. A dieci minuti dalla fine però il Milan ha una grossa opportunità con una punizione dal limite dell'area in posizione centrale: batte Reijnders che però centra la barriera. Nel finale dentro Emerson Royal e Camarda per Calabria e Musah. Ma l'ira di San Siro è tutta nella palla non controllata da Leao lanciato sulla fascia e persa in fallo laterale.

A tre minuti dalla fine però il colpo di teatro: cross di Emerson Royal, torsione fantastica di Camarda, miracolo di Gutesa con l'aiuto della traversa e tap-in di Abraham per un insperato 2-1. Gil Manzano aspetta segnali dal Var per una possibile spinta di Gabbia a un avversario, ma è tutto buono.