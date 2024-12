La Juventus dopo il pareggio per 0 a 0 contro l'Aston Villa nell'ultimo turno di Champions League cercava il riscatto con il Manchester City. I bianconeri devono tornare alla vittoria per non perdere terreno con le prime e soprattutto per avvicinarsi sempre di più agli ottavi di finale. Thiago Motta perde Cambiaso ma recupera Mckennie e Douglas Luiz che vanno in panchina. Ancora fuori Nico Gonzalez e Milik che dovrebbero rientrare a fine mese.

La Juventus vince con un grande prestazione contro il City

La partita tra le due squadre inizia con molta cautela con le formazioni che si studiano nei primissimi minuti di gioco. Il Manchester City come la Juventus aveva dei problemi relativi a diversi giocatori infortunati come ad esempio Rodri su tutti a centrocampo, l'ultimo vincitore del pallone d'oro.

La gara si sblocca grazie a una rete realizzata da Dusan Vlahovic che con un colpo di testa su cross di Yildiz batte Ederson. La reazione degli inglese non è molto incisiva e il raddoppio bianconero arriva con il nuovo entrato Mckennie che sfrutta un assist di Weah. I bianconeri riescono a non fasci schiacciare troppo dal City con gli inglesi che hanno impegno Di Gregorio solamente in 2 occasioni.