Bologna, Italiano vuole alzare il livello: 2 top nel mirino per la difesa

Il Bologna guarda al mercato con l’obiettivo di rinforzare il pacchetto difensivo in vista della stagione 2024/25, e tra i nomi sul taccuino della dirigenza spiccano due profili ben diversi per età e caratteristiche, ma accomunati dall’interesse crescente del club rossoblù.

Il primo nome nel mirino del Bologna

Matteo Darmian, in uscita dall’Inter dopo una stagione da comprimario ma comunque solida, rappresenterebbe una garanzia per il Bologna. L’ex Torino e Manchester United porta con sé una lunga esperienza nazionale e internazionale, oltre a una versatilità tattica che farebbe comodo a qualunque allenatore: può agire su entrambe le fasce e anche in una linea a tre.

A 34 anni, Darmian garantisce affidabilità e intelligenza tattica, e potrebbe ricoprire un ruolo chiave sia in campo che nello spogliatoio, diventando un punto di riferimento per i più giovani.

Darmian Inter

L'altro nome che piace ai Rossoblu

Koni De Winter, invece, è un profilo in netta ascesa. Classe 2002, il belga è reduce da un’ottima annata con la maglia del Genoa, dove ha messo in mostra personalità, senso della posizione e buona tecnica. La sua crescita ha attirato l’attenzione di diversi club di Serie A, e il Bologna lo considera un investimento per il presente e soprattutto per il futuro. Dotato di struttura fisica e margini di miglioramento importanti, De Winter potrebbe rappresentare un elemento centrale nel progetto tecnico di Vincenzo Italiano.

L’intenzione del Bologna è chiara: offrire al nuovo tecnico un ventaglio di opzioni più ampio e flessibile in difesa, considerando anche gli impegni europei che attendono i felsinei nella prossima stagione. Darmian porterebbe leadership e garanzia immediata, De Winter futuro e dinamismo: due innesti che, se concretizzati, alzerebbero sensibilmente il livello qualitativo del reparto arretrato.

In un mercato sempre più competitivo, la società rossoblù si muove con attenzione e progettualità, dimostrando di voler consolidare e rafforzare quanto di buono costruito nelle ultime stagioni.