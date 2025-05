Inter, Pellegatti: "Ecco chi potrebbe essere il prossimo allenatore dei nerazzurri. Allegri..."

Sabato 31 maggio, alle ore 21, all' “Allianz Arena” di Monaco di Baviera, si giocherà la finale di Champions League tra il PSG e l'Inter. Negli ultimi giorni, però, sono molte le voci che potrebbero vedere Simone Inzaghi lasciare i nerazzurri per approdare in Arabia Saudita sulla panchina dell'Al Hilal con il club saudita che avrebbe offerto circa 25 milioni di euro a stagione per il tecnico piacentino. Intanto il giornalista, Carlo Pellegatti, in un video su YouTube ha parlato delle voci su Allegri come possibile sostituto di Inzaghi all'Inter.

Simone Inzaghi (ph. Image Sport)

Pellegatti: “Allegri non andrà all'Inter”

“Su Allegri qualcuno mi dice che non ha avuto ancora contatti con nessuno, qualcun altro mi dice che è molto avanti col Napoli. Allegri non andrà all'Inter”.

Pellegatti: “Per l'Inter mi dicono anche un eventuale Mister X”