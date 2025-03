La 29^ giornata di Serie A si apre con Genoa-Lecce. Il grifone, che giocherà in casa, arriverà a questa sfida con un bottino di 32 al dodicesimo posto, mentre i salentini sono attualmente sedicesimi con 25 punti, e in caso di vittoria potrebbero portarsi a -1 dal Como al tredicesimo posto. La sfida fra queste due squadre è la prima dell'ultimo turno prima della pausa nazionali.

La probabile formazione del Genoa

Per i rossoblu un 4-2-3-1 composto da Leali in porta, Norton-Cuffy, De Winter, Vasquez e Martin in difesa. A centrocampo Frendrup e Masini alle spalle di Zanoli, Ekuban e Miretti. Come punta dovrebbe esserci Pinamonti.

Genoa (4-2-3-1) Leali; Norton-Cuffy, Vasquez, Martin; Freendrup, Masini; Zanoli, Ekuban, Miretti; Pinamonti; Allenatore: Patrick Vieira

Caleb Ansah Ekuban (ph. Image Sport)

La probabile formazione del Lecce

Il Lecce andrà invece in campo con Falcone fra i pali, difeso da uno schieramento difensivo a quattro con Guilbert, Baschirotto, Jean e Gallo. A centrocampo il trio Helgason (favorito su Pierret)-Berisha-Coulibaly agirà alle spalle del tridente offensivo Tete Morente-Krstovic-Pierotti.

Lecce (4-3-3) Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Helgason, Berisha, Coulibaly; Morente, Krstovic, Pierotti; Allenatore: Marco Giampaolo

Krstovic Lecce

