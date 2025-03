È ufficialmente iniziata la fase finale del campionato di Serie A. Le ultime dieci partite decideranno quale tra le tre squadre al vertice alzerà al cielo la coppa dello scudetto e si candiderà come vincitrice della stagione 2024/2024.

Un campionato così non si vedeva da anni, Inter, Napoli e Atalanta si giocano il tutto per tutto, punto a punto. Nel fine settimana le due squadre dai colori nerazzurri giocheranno uno scontro diretto che potrebbe risultare decisivo ai fini della corsa finale.

Il Napoli affronta un match sulla carta semplice, il Venezia però mette in difficoltà molte squadre. Conte può sorridere perché finalmente ritorna in campo uno dei suoi calciatori più decisivi.

Napoli, Neres ritorna contro il Venezia: sarà titolare?

Il Napoli comunica buona notizie: nell' ultimo allenamento, il brasiliano David Neres ha preso parte alle sessioni di gruppo, per cui si può finalmente dire che ha recuperato dall'infortunio che lo ha tenuto fuori per tutto febbraio.

Neres sarà sicuramente convocato e potrà trovare spazio nella partita, ma il dubbio che assilla Conte riguarda la formazione iniziale, se inserirlo dal primo minuto o a gara in corso.

David Neres (ph. Image Sport)

La situazione Anguissa, Mazzocchi e McTominay: ci saranno a Venezia?

Il camerunense Frank Anguissa sembra il più lontano dal recupero: l'infortunio al muscolo soleo è ancora troppo recente, ma sembra che i tempi si possano accelerare. Magari non sarà pronto in campo per il Venezia, sicuramente potrà rispondere alla chiamata per il match seguente.

Pasquale Mazzocchi ha lavorato in gruppo e ci sarà, per Conte è un'altra ottima notizia perché può finalmente contare su un ulteriore cambio a disposizione dalla panchina.

Per quanto riguarda McTominay non è facile garantire la sua presenza. È affaticato e va valutato giorno per giorno, il mister manderà in campo solo chi è al 100%.

Scott McTominay (ph. Image Sport)

I dubbi di formazione per Venezia-Napoli: spazio a Neres o Raspadori?

Per Conte gioca chi merita, e questa affermazione lascia pensare che si proseguirà sulla strada tracciata nelle ultime partite. Un classico 3-5-2 in cui la coppia d'attacco sarà Lukaku-Raspadori. E Neres? Sarà convocato e sicuramente avrà spazio nel secondo tempo, mentre McTominay giocherà solamente se sta bene.