Juventus, Sabatini tuona: "Chiellini nuovo dg? Con Giuntoli..."

La Juventus di Thiago Motta, colui che ad inizio stagione sembrava l'uomo giusto per ripartire dopo Massimiliano Allegri, sta attraversando nuovamente una fase buia.

Domenica 16 marzo nella 29esima giornata di Serie A, si disputerà una gara molto sentita dai biaconeri, ovvero Fiorentina-Juventus, squadre da sempre rivali.

Juventus, Chiellini nuovo direttore generale?

C'è chi vorrebbe un solo nome alla Juventus, ovvero Alessandro Del Piero. L'ex bandiera bianconera ha sempre fatto centro nel cuore dei tifosi ed è rimasto uno dei simboli più importanti della storia della Vecchia Signora.

L'ex numero 10, potrebbe tornare un giorno in altre vesti, chissà, per il momento circola un'altra voce. La risposta alla questa crisi della Juventus potrebbe arrivare dal suo passato. In particolare, da Giorgio Chiellini, che a poco meno di due anni dal ritiro dalla lunga carriera calcistica, si appresta al salto di carriera in bianconero. Dalla prossima stagione sarà un dirigente dell'area sportiva.

Chiellini Handanovic

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe addirittura Chiellini diventare il nuovo direttore generale. Di sicuro, potrà diventare una figura chiave, di contatto fra il management e l'area sportiva, coadiuvando Claudio Giuntoli. Un ruolo di cui si sente l'esigenza dopo la stagione poco convincente dei bianconeri - a ultimo la sconfitta 0-4 patita in casa con l'Atalanta e l'eliminazione dalla Coppa Italia ai quarti contro l'Empoli.

Juventus, Sandro Sabatini su Chiellini e Giuntoli

A commentare tale notizie è il giornalista Sandro Sabatini che intervenuto a "Tutti convocati" su "Radio 24"ha cosi detto:

"Chiellini possibile nuovo direttore generale? A me non risulta che verrà imbarcato nelle modalità descritte, anzi mi risulta ci sia un distacco negli ultimi mesi tra Giuntoli e Chiellini, che non si presterà come parafulmine".

