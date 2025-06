Il mercato estivo entra nel vivo e l’asse Napoli-Bologna si candida a essere uno dei più caldi delle prossime settimane. Da un lato, il club partenopeo, guidato dal nuovo tecnico Antonio Conte, è alla ricerca di profili in grado di rafforzare immediatamente la rosa: il focus è su Dan Ndoye, esterno offensivo rivelazione della scorsa stagione, e sul difensore centrale Sam Beukema, due dei pilastri della sorprendente annata rossoblù culminata con la qualificazione in Champions League.

Il talento del Napoli nel mirino

Dall’altro lato, però, c’è un Bologna attento e pronto a cogliere ogni opportunità utile per rinforzare il proprio organico. Tra i nomi finiti nel mirino del direttore sportivo Giovanni Sartori spunta quello di Jesper Lindstrom, trequartista danese del Napoli reduce da una stagione sottotono e da un prestito poco incisivo all’Everton in Premier League.

Lindstrom, 25 anni, è stato acquistato dal Napoli nel 2023 dopo aver brillato con l’Eintracht Francoforte, club con cui ha vinto l’Europa League e attirato su di sé le attenzioni di Aurelio De Laurentiis. Tuttavia, il talento che aveva mostrato in Bundesliga non è mai sbocciato in azzurro, complice anche una collocazione tattica mai davvero definita e una concorrenza agguerrita. Ora, potrebbe trovare una seconda chance proprio a Bologna, dove Sartori lo segue dai tempi della Germania e dove Vincenzo Italiano potrebbe offrirgli un contesto più adatto per rilanciarsi.

Robin Gosens e Jesper Lindstrom (ph. Image Sport)

Perché può essere utile al Bologna

Il danese rappresenta una soluzione duttile e tatticamente interessante: può agire da esterno offensivo su entrambe le fasce o dietro le punte, qualità che ben si sposano con le idee del nuovo tecnico rossoblù. L’operazione potrebbe dunque configurarsi come uno scambio d’interessi, con Lindstrom inserito in un pacchetto più ampio che includerebbe anche Ndoye e Beukema in direzione Napoli.

Il dialogo tra le due società è avviato e promette sviluppi importanti nei prossimi giorni. Se le trattative dovessero sbloccarsi, potremmo assistere a uno dei movimenti multipli più significativi di questa finestra di mercato, con tre giocatori protagonisti in ruoli chiave e una sinergia che potrebbe soddisfare le esigenze tecniche di entrambe le panchine.