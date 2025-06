L'Inter sta ascoltando varie proposte e offerte per capire come sfoltire al meglio la rosa senza privarsi dei propri fuoriclasse. In questa sessione di mercato, uno dei talenti che può dire addio è Sebastiano Esposito, sembra infatti che Chivu voglia puntare sul fratello Francesco Pio, per cui Sebastiano è alla ricerca di una nuova squadra in cui giocare.

Alfredo Pedullà ha rivelato i due club con i quali l'Inter può trattare la cessione di Esposito, c'è anche un possibile scambio.

Fiorentina interessata a Sebastiano Esposito, le ultime

Alfredo Pedullà ha comunicato sul proprio sito l'interesse della Fiorentina nei confronti di Sebastiano Esposito. Il club fiorentino non ha intenzione di riscattare Gudmundsson per 17 milioni ed è alla ricerca di un altro attaccante.

Nei prossimi giorni potrebbe esserci un contatto tra Inter e Fiorentina, vedremo come si evolverà la situazione. C'è comunque un altro club interessato.

Sebastiano Esposito (ph. Image Sport)

Parma, scambio con l'Inter per Esposito

L'altro club che ha mostrato apprezzamento per Esposito è il Parma. Secondo Alfredo Pedullà il club potrebbe inserire l'attaccante nell'operazione Bonny siglando uno scambio di attaccanti. Per il momento si tratta solo di idee e nulla di concreto, ma nei prossimi giorni accadrà sicuramente qualcosa.