Serie A, rinviate Inter-Roma e Lazio-Parma per i funerali di Papa Francesco: ecco le date

Nella giornata di ieri è arrivata la triste notizia della morte di Papa Francesco. Un evento tragico che ha scosso tristezza e compassione a tal punto che molte attività si sono fermate. Anche il campionato di Serie A ha deciso di rinviare le partite che si sarebbero dovute giocare il Lunedì di Pasquetta.

Inoltre ci saranno altri 3 rinvii per garantire a tutti la possibilità di seguire i funerali di Papa Francesco che si terranno Sabato 26 Aprile alle ore 10.

Serie A, rinviate le partite di Lunedì: quando si giocano?

Tutte le partite che si sarebbero disputate Lunedì sono state ufficialmente rinviate a Mercoledì 23 Aprile. La Lega Serie A ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui annuncia data e orario delle sfide rinviate:

Torino-Udinese; Parma-Juventus; Genoa-Lazio; Cagliari-Fiorentina, si giocheranno Mercoledì alle ore 18:30.

Serie A

Rinviate Inter-Roma, Lazio-Parma e Como-Genoa: le nuove date

Le tre partite di Sabato 26 Aprile, Inter-Roma, Lazio-Parma e Como-Genoa sono state rinviate per celebrare i funerali di Papa Francesco. Le tre gare saranno recuperate il giorno seguente, Domenica 27 Aprile. Nelle prossime ore la Lega comunicherà in via ufficiale gli orari delle partite.