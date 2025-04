Domenica di Pasqua all’insegna dello scouting per il Torino. Come riportato da Tuttosport, il direttore tecnico Davide Vagnati si è recato allo stadio Castellani per assistere al match salvezza tra Empoli e Venezia, terminato con un combattuto 2-2.

I due nomi nel mirino del Torino

La sua presenza non è passata inosservata, soprattutto perché il dirigente granata aveva due obiettivi precisi nel mirino: Jay Idzes e Tino Anjorin.

Jay Idzes, 24enne difensore centrale del Venezia, è stato tra i protagonisti silenziosi ma costanti della stagione veneta. Con 31 presenze all’attivo, il calciatore olandese naturalizzato indonesiano si è distinto per affidabilità, senso della posizione e maturità tattica. Già seguito dal Torino nella scorsa sessione estiva di mercato, oggi potrebbe rappresentare una priorità più concreta per la retroguardia granata, soprattutto in vista di una probabile rivoluzione difensiva in estate.

Noah Idzes (ph. Image Sport)

Il secondo osservato speciale di Vagnati è stato Tino Anjorin, centrocampista inglese classe 2001 arrivato all’Empoli dal Chelsea. In Toscana il 23enne ha trovato spazio e continuità, totalizzando 18 presenze, condite da un gol (realizzato proprio contro il Venezia) e tre assist. Le sue doti di duttilità tattica — mediano, mezzala o trequartista — lo rendono un profilo interessante per il centrocampo del Toro, che sotto la guida di Ivan Juric ha spesso valorizzato giocatori versatili.

Il piano del Toro

La presenza in tribuna del direttore tecnico conferma il forte interesse del club di Urbano Cairo per entrambi i profili. Tuttavia, secondo il quotidiano torinese, non è ancora stata presa alcuna decisione definitiva. I prossimi mesi saranno cruciali per valutazioni approfondite, ma è chiaro che Torino si sta muovendo con largo anticipo per rinforzare l’organico.

L’attenzione ai dettagli, il monitoraggio diretto e la scelta di presenziare a un match salvezza tra squadre in lotta dimostrano come il Torino sia alla ricerca di profili pronti a lottare, ma con margini di crescita. Idzes e Anjorin, per età, caratteristiche tecniche e mentalità, incarnano alla perfezione questo identikit. La valutazione complessiva dei due calciatori si aggira sui 25-30 milioni di euro.