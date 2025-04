Nonostante il pesante ko contro l’Atalanta nello scontro diretto per l’Europa, il Bologna continua a coltivare il sogno Champions League. Un traguardo che sembra sempre più a portata di mano per una squadra che ha conquistato tifosi e addetti ai lavori per qualità di gioco, solidità e spirito collettivo. In questo scenario si staglia la figura di Riccardo Orsolini, diventato autentico trascinatore dei rossoblù con prestazioni da leader e numeri da top player.

Con undici reti in Serie A e due in Coppa Italia, Orsolini sta vivendo la miglior stagione della sua carriera. Non è solo il bottino realizzativo a colpire, ma la continuità con cui riesce a incidere nel gioco della squadra. Ogni gol è accompagnato da un’esultanza particolare: un colpo alla telecamera che sembra lanciare un messaggio diretto a Luciano Spalletti. Il ct della Nazionale, finora restio a convocarlo, potrebbe presto rivedere le proprie scelte, spinto anche dalla maturazione evidente dell’esterno marchigiano.

Napoli e Milan su Orsolini

Riccardo Orsolini festeggia dopo il gol all'Empoli (ph. bolognafc.it)

A 28 anni, Orsolini sembra pronto per il grande salto. Dopo sette stagioni con la maglia del Bologna, in cui ha saputo ritagliarsi un ruolo sempre più centrale, l’ex juventino potrebbe approfittare della prossima estate per cambiare orizzonte. Due club di primissima fascia sono sulle sue tracce: il Napoli, che guarda con grande interesse all’esterno offensivo per rinforzare il reparto avanzato, e il Milan, che aveva già tentato l’affondo a gennaio. Entrambe le destinazioni rappresenterebbero un’opportunità di crescita importante per un calciatore che ha ancora molto da dare, ma anche un possibile addio doloroso per una piazza che lo ha visto esplodere.

Il contratto in scadenza nel 2027 garantisce al Bologna una certa solidità nella trattativa, ma la volontà del giocatore sarà determinante. Per ora, Orsolini mantiene il focus sul campo e ha stretto un patto con la dirigenza: ogni discorso verrà affrontato solo a fine stagione. Obiettivi nel mirino? Qualificazione europea, una possibile finale di Coppa Italia e – perché no – il ritorno in azzurro. Poi, sarà tempo di scelte.

Le offerte al Bologna

Qualora alla fine Riccardo Orsolini dovesse decidere di premere per la cessione, il Bologna partirà da una valutazione di almeno 30 milioni di euro.

Gli azzurri, dal loro canto, potrebbero mettere sul piatto una contropartita tra Raspadori (e conguaglio da 10 milioni) o Simeone (e conguaglio da 20 milioni di euro). Anche i rossoneri hanno un paio di discorsi che potrebbero essere utili in questo senso. In primis il riscatto di Tommaso Pobega, attualmente fissato a 12 milioni, con il Bologna che non vorrebbe valutarlo più di 7-8 milioni, ma occhio anche al nome di Samuel Chukwueze, che verrebbe valutato 15 milioni di euro.