Ziliani esplode: "Clamoroso rigore negato al Lecce con rosso a Renato Veiga. DAZN dovrebbe..."

Il giornalista de “Il Fatto Quotidiano”, Paolo Ziliani, sul proprio profilo X è esploso per un presunto rigore non concesso in Juventus-Lecce ai salentini per un contatto tra il difensore bianconero Renato Veiga e l'attaccante giallorosso Krstovic.

Nikola Krstovic (ph. Image Sport)

Ziliani: “C'era rigore al Lecce ed espulsione a Veiga”

“Due minuti prima del gol del 2-0 di Yildiz ecco Veiga su Krstovic in area: era espulsione e rigore. Punizione per la Juventus per fallo di Krstovic su Veiga. Grande bagarre per il 5* posto tra Bologna, Roma e Lazio”.

Ziliani: “A DAZN dovrebbero vergognarsi”

"A DAZN dovrebbero vergognarsi. Raccontano Juventus-Lecce incapaci di dire che l'arbitro nega un rigore clamoroso al Lecce (più espulsione di Veiga) che alla mezzora avrebbe completamente cambiato il volto della partita, ammutoliscono imbarazzati quando all'ultimo minuto l'arbitro Zufferli si comporta sul fallo di Kelly su N'Dri come Ceccarini ai tempi di Iuliano su Ronaldo. Da anni portano avanti una narrazione tossica, raccontano lucciole per lanterne come se gli italiani fossero un popolo di imbecilli incapaci di intendere e di volere. Perdono milioni di abbonati ogni anno che passa e danno la colpa alla pirateria: ma qui gli unici pirati siete voi, il vero pezzotto è quello che rifilate agli sportivi con le vostre telecronache e i vostri commenti in cui viene negata la più solare delle evidenze: a maglie invertite urlereste al rigore, alla punizione e ai cartellini rimasti in tasca all'arbitro come degli ossessi. Siete penosi, tutti, e dovreste vergognarvi.