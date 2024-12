Il mondo del calcio è stato violentemente scosso da ciò che è successo a Bove durante Fiorentina - Inter solo pochi giorni fa. Il giocatore si è accasciato ed ha perso conoscenza, facendo temere tutti per il peggio. A distanza di giorni non solo il calciatore si è per fortuna ripreso, ma è di oggi la notizia che l'operazione per il defibrillatore sottocutaneo sia perfettamente riuscita.

Una storia che si è per fortuna conclusa con un lieto fine quella accaduta al calciatore di proprietà della Roma che quets'anno sta giocando nella Fiorentina di Palladino.

Bove e l'operazione: ecco quando sarà dimesso

L'operazione è riuscita con successo. Il calciatore è entrato in sala operatoria questa mattina alle ore 7:30 presso l'ospedale Careggi. Dopo due ore di intervento Bove è uscito dalla sala operatoria con un defibrillaore sottocutaneo che gli salverà la vita.

Riportiamo anche la notizia che sarà poi in futuro scelta dell'atleta stesso se tenere il defibrillatore o se toglierlo, scelta che comunque prenderà di comune accordo e sotto consiglio dei medici.

Bove Roma

Bove come Eriksen, non potra più giocare in Italia

La similitudine tra Bove l'ex Inter Christian Eriksen viene purtroppo naturale. Stessa cosa era successa al centrocampista danese durante una partita della sua nazionale ad Euro2021, manifestazione poi vinta dall'Italia.

Anche il calciatore danese a seguito di un'operazione per l'installazione del defibrillatore sottocutaneo dovette lasciare il campionato italiano trasferirsi in Premier League, al Manchester United.

Il regolamento del campionato italiano infatti non permette purtroppo ai calciatori colpiti da questa particolare condizione l'attività agonistica professionistica. Non si hanno ancora le ufficialità a riguardo, quindi è bene utilizzare tutti i condizionali del caso.

LEGGI ANCHE: McGregor dopo la condanna per stupro: "Su quanto accaduto quella notte, dico che..."