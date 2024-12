Piove sul bagnato in casa Milan. Dopo la sconfitta di Bergamo, che allontana sempre di più i rossoneri dalla zona Champions League, Fonseca dovrà anche rinunciare a Pulisic almeno fino alla sfida con la Roma del 29 dicembre, fermato da una lesione al soleo del polpaccio. La priorità sarà però quella di riaverlo al top in vista della Supercoppa italiana di inizio anno, dove il Diavolo sfiderà la Juventus in semifinale. L'americano salterà dunque certamente Stella Rossa a San Siro, Genoa in casa e Verona in trasferta. Un'assenza pesante, che l'allenatore portoghese dovrà gestire con grande attenzione. Diverse i possibili aggiustamenti, che probabilmente potrebbero variare in base all'avversario.

Milan: Loftus-Cheek e Musah insieme non convincono

La soluzione naturale per sostituire Pulisic sarebbe quella di usare Loftus-Cheek sulla trequarti, nonostante le grandi difficoltà avute dall'inglese sin qui. In questo caso però, verrebbe meno la scelta tattica di usare Musah come esterno di destra. A Bergamo i due si sono pestati i piedi più volte, senza fornire il guizzo giusto o trovare buone combinazioni. Qualora venisse impiegato l'ex Chelsea, Fonseca potrebbe dunque scegliere di far partire dal primo minuto Chukwueze, sulla stessa linea del numero 8 e di Rafa Leao. Al momento, questa idea tiene banco in vista del match di domani sera contro la Stella Rossa dell'ex Rade Krunic.

Loftus Cheek Milan (Ph. Image Sport)

Milan: Fonseca valuta l'opzione Abraham-Morata

Se quella sopra citata pare essere la soluzione più “spontanea” ed equilibrata, abbinando muscoli e tecnica, Fonseca valuta però un'alternativa più qualitativa e offensiva. In attesa del rientro di Pulisic, c'è infatti la possibilotà di vedere Morata agire da trequartista, insieme a Leao e probabilmente a questo punto Musah, alle spalle di Tammy Abraham. L'inglese ex Chelsea farebbe dunque la prima punta titolare. Il Milan deve cambiare pelle e lo deve fare in fretta, in un momento già complicato.

