Il Torino si trova attualmente all’undicesimo posto in classifica con 38 punti, una posizione che garantisce tranquillità ma non lascia spazio a sogni europei. La squadra di Paolo Vanoli ha visto complicarsi la propria stagione, soprattutto a causa dell’infortunio di Duvan Zapata, che ha privato i granata di un punto di riferimento fondamentale in attacco.

Nonostante ciò, il club sembra intenzionato a rilanciare le proprie ambizioni, puntando a un progetto che miri all’Europa. Secondo quanto riportato da La Stampa, la dirigenza avrebbe già rassicurato il tecnico sulla volontà di non smantellare il nuovo nucleo, ma anzi di rafforzarlo ulteriormente. In questo senso, uno degli obiettivi principali sarà il riscatto di Elmas, che rappresenta un elemento chiave per il futuro del Torino.

Tre colpi per l’Europa

La strategia sul mercato del Torino sarà decisiva per alzare il livello della squadra e puntare con decisione alle posizioni europee. Tra gli obiettivi principali c’è l’attaccante del Lecce Nikola Krstovic, classe 2000, che ha impressionato per la sua capacità di finalizzazione e dinamismo. Nonostante il possibile ritorno di Zapata, il Torino vuole garantire un’alternativa giovane e pronta a raccogliere il testimone del colombiano, ormai prossimo ai 34 anni.

Krstovic Lecce

Sulle fasce, la partenza di Raoul Bellanova ha lasciato un vuoto significativo, e il nome caldo per sostituirlo è quello di Enrico Delprato, capitano del Parma, che ha dimostrato grande solidità e affidabilità sia in fase difensiva che offensiva.

Infine, per rinforzare il reparto arretrato, il Torino torna a guardare in casa Udinese, puntando sul centrale Jaka Bijol. Il difensore sloveno, già seguito in passato, è considerato il profilo ideale per dare maggiore sicurezza alla retroguardia granata, anche se l’operazione potrebbe risultare complessa a causa delle alte richieste economiche del club friulano.

L’ambizione di tornare a sognare

La società è determinata a dimostrare che la stagione attuale può essere solo un trampolino di lancio verso un futuro più ambizioso. Con il recupero di Zapata e l’eventuale arrivo di nuovi innesti di qualità, Vanoli potrebbe finalmente disporre di una rosa più competitiva, capace di giocarsi l’accesso alle coppe europee.

I tifosi sperano che il progetto prenda forma e che il Torino possa tornare a essere protagonista, puntando su una miscela di esperienza e gioventù per costruire una squadra solida e ambiziosa.