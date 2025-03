Il Napoli è in piena lotta scudetto con l'Inter di Inzaghi e dovrà giocare domenica 30 alle 20:45 con il Milan allo stadio Maradona con l'obiettivo di rimanere attaccato proprio ai nerazzurri in cima alla classifica. I rivali nella corsa tricolore saranno impegnati nello stesso giorno nella gara casalinga contro l'Udinese alle 18:00, e in caso di vittoria tornerebbero per qualche ora da soli al comando della classifica, aspettando poi proprio il risultato degli uomini di Conte.

Napoli, le prestazioni di Billing

Nell'ultimo periodo gli azzurri sono stati aiutati dalle prestazioni convincenti di Philip Billing, arrivato a gennaio dalla Premier. Per il centrocampista tre presenze e un goal, quello contro la Juventus, e la sensazione che la sua figura possa dare una grande mano alla squadra. Il suo valore attuale è di 14 milioni di Euro e il suo contratto lo lega con i partenopei fino al 30 giugno 2025. In queste ore filtra però un certo ottimismo per quanto riguarda il prosieguo della sua avventura nel campionato italiano.

Billing convince, il Napoli lo riscatta?

Secondo il giornalista campano Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli riscatterà il giocatore arrivato dal Bournemouth versando nelle casse della squadra inglese i 9 milioni richiesti. Queste le dichiarazioni di De Maggio nel corso di ‘Radio Goal’.

Il Napoli ha deciso di riscattare Billing pagando 9 milioni di euro. Saranno invece ceduti Cheddira e Simeone, oltre a Folorunsho

Philip Billing (ph. Depositphotos)

