Sampdoria Frosinone potrebbe essere la chiusura di un cerchio per Massimo Coda. Il centravanti che con la Cremonese ha segnato 16 gol lo scorso anno in Serie B non vuole saperne di fermarsi, e a 37 anni sta per raggiungere lo storico record di Stefan Schwoch di marcature all time in Serie B.

Schwoch è infatti il record man con 135 reti, mentre Coda è attualmente al secondo posto a pari merito con Daniele Cacia a quota 134. Ma andiamo per gradi, analizzando la situazione attuale del Doria.

Sampdoria Frosinone, uno spareggio salvezza

Sampdoria Frosinone è un vero e proprio spareggio salvezza, con i ciociari che nel giro di due anni potrebbero passare dalla Serie A alla Serie C, mentre i blucerchiati, che sono scesi in B nel 2023 e che partivano addirittura con i favori del pronostico per la vittoria finale del torneo in estate, sono invischiati in una pericolosa lotta salvezza con lo spettro della Serie C che ora aleggia in maniera sempre più sinistra dalle parti di Bogliasco.

Coda Lecce

Dall'arrivo di Niang al ritorno della titolarità

Proprio contro il Frosinone ad agosto Massimo Coda, alla prima giornata di campionato, aveva segnato il suo primo gol in Serie B con la maglia della Sampdoria. da lì in poi un ruolo da protagonista, prima di essere panchinato a gennaio dall'arrivo di M'baye Niang.

Dopo 7 panchina consecutive, Coda è ritornato titolare due settimane fa contro il Palermo (in cui è andato a segno, raggiungendo quota 7 in stagione), gara in cui è iniziata ufficialmente la sua coesistenza con il centravanti ex Milan.

A secco nell'ultima partita contro la Reggiana, Coda sarà titolare nel prossimo match contro i ciociari anche perché proprio contro la Reggiana Niang ha subito una doppia ammonizione con conseguente espulsione e squalifica di un turno, dunque non potrà essere del match nel prossimo turno con il Frosinone.

Massimo Coda esulta dopo una rete (ph. Image Sport)

Ecco perché Sampdoria Frosinone potrebbe essere la chiusura di un cerchio

Sampdoria Frosinone è il match di ritorno contro la squadra con cui Coda ha segnato il primo gol in stagione, come dicevamo prima, ma non solo. E' uno spareggio salvezza e proprio dai piedi e dai gol di Coda deve passare la salvezza del Doria.

Segnando, il numero 9 ex Cremonese potrebbe agguantare - e possibilmente superare - il record di Schwoch raggiungendo questo storico record di marcature all time, ma potrebbe anche dare una svolta decisiva per far mantenere la categoria alla squadra di Semplici. Va menzionato inoltre come il Frosinone sia una delle vittime preferite di Coda, contro cui in 10 partite ha segnato ben 7 gol.

