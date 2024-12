Finale teso al Via del Mare: cosa è successo a Guendouzi

L'anticipo del sabato sera vedeva di fronte Lecce e Lazio. Al Via del Mare la squadra di Baroni è passata grazie ad un gol al minuto numero 87 di Marusic, con il Lecce, in 10 per tutto il secondo tempo, che ha offerto una grande prestazione, colpendo anche un palo con Kaba al 94°.

Attimi di tensione al Via del Mare

In occasione del gol decisivo di Marusic, tutta la squadra si è fatta tutta il campo per andare a esultare sotto lo spicchio dedicato ai tifosi ospiti. Tra questi c'era anche Guendouzi che, probabilmente, ha rivolto qualche parola di troppo anche ai vicini tifosi del Lecce. Questi ultimi non l'hanno presa affatto bene e, presi anche dalla rabbia del gol subito, hanno lanciato un sasso verso il centrocampista francese. Guendouzi è andato a protestare in maniera molto forte nei confonti dell'arbitro e del quarto uomo, scatenando una piccola rissa tra i giocatori del Lecce e quelli della Lazio. In campo il tutto si è risolto con un giallo rivolto ad un componente della panchina del Lecce (probabilmente Ramadani). Ora la palla passa al giudice sportivo per capire cosa è successo ed eventualmente prendere provvedimenti

Felipe Anderson contrastato da Michel Abischer e Niklas Pyythia (ph. Image Sport)

Gesto da condannare

Il gesto è stato assoluamente sbagliato sotto tutti i punti di vista. Si spera che il giudice sportivo non lasci passare inosservata questa vicenda e si riesca a trovare il colpevole, perchè è stato solo un caso che quel sasso non ha fatto danni