Una vecchia conoscenza del massimo campionato italiano tornerà presto a giocare dopo una lunga pausa. Il calciatore in questione è Mattia Destro, che sta per iniziare una nuova avventura in Serie B, precisamente con la maglia della Reggiana, che ha recentemente affrontato un cambio allenatore, passando da Viali a Davide Dionigi. La squadra ha ottenuto appena 32 punti in 31 giornate e deve quindi cercare di salvarsi. La presenza in campo di un giocatore esperto come Destro potrà sicuramente essere d'aiuto, ma bisogna anche considerare che quest'ultimo era senza squadra dallo scorso 1 luglio è di ormai 34 anni. In Serie A ha avuto esperienze con Milan, Roma, Genoa ed Empoli, con cui ha segnato il suo ultimo goal il 9 ottobre 2022.

Mattia Destro e Goran Pandev esultano in Spezia-Genoa 1-2 (Profilo social Genoa CFC)

L'episodio al citofono con Galliani

Curioso è l'episodio che portò l'attaccante a vestire la maglia del Milan. Galliani si presentò al suo citofono dicendogli di essere la prima scelta dell'allenatore e che era li per portarlo a Milano quella sera stessa. Fu proprio quel gesto che convinse Mattia ad accettare immediatamente, oltre al blasone di cui godono i rossoneri.

Il comunicato della Reggiana

Mattia Destro è un nuovo calciatore della Reggiana. L’attaccante, classe 1991, con oltre 300 presenze e 100 reti all’attivo tra Serie A e Nazionale italiana, ha siglato un accordo con il Club granata fino al 30 giugno 2025. Benvenuto a Reggio Emilia, Mattia!

Leggi anche: Il Napoli vince e soffre col Milan: il commento di Chiariello