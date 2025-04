Il Milan sta vivendo una stagione pessima e rischia di concludere il campionato addirittura fuori dalle coppe europee. Un epilogo completamente impronosticabile ad inizio stagione per una squadra che l’anno scorso si era qualificata tranquillamente in Champions League che quest’anno ha mantenuto una rosa di altissimo livello.

Il cambio in panchina con la scelta di Conceiçao ha portato una Supercoppa in bacheca, ma i rossoneri sono usciti dalla Champions e in campionato la posizione in classifica è nettamente peggiorata, sprofondando al nono posto.

Il big match contro il Napoli è solo l’ennesimo esempio di una stagione ormai andata nel verso sbagliato.

Joao Felix, un’illusione dal mercato

L’attaccante portoghese aveva cominciato benissimo nelle prime due partite, dimostrando subito una grande voglia di rivalsa. Le qualità di Felix sono indiscutibili, il problema è indubbiamente la continuità. Contro il Napoli è stato protagonista di un’altra prestazione scadente, in molti l’hanno definito ‘un fantasma’.

Il suo compagno di squadra Walker l’ha redarguito al termina del primo tempo, ecco quali sono state le sue parole.

Kyle Walker (ph. Image Sport)

Walker redarguisce Felix all’intervallo di Napoli-Milan

Dopo 45 minuti il Milan era sotto di due reti e Felix nel primo tempo era quasi assente dal campo. Poco propositivo, disattento in fase difensiva e per niente pericoloso nella trequarti avversaria. Molto spesso giocava da solo, per questo motivo Walker al rientro dagli spogliatoi, dinanzi alle telecamere, si è rivolto verso lui e gli ha detto:

“Devi solo passare la palla, qui nessuno è Messi! Passa la palla, non siamo Messi!”