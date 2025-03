Chiariello: "Il Napoli soffre tanto, ha un grande limite. A Bologna si deciderà...

La vittoria del Napoli porta con sé i dubbi di un secondo tempo in cui Meret è stato protagonista. Gli azzurri vincono una gara a due facce, il noto giornalista napoletano Umberto Chiariello ha commentato la sfida con un editoriale pubblicato sul suo canale Youtube.

Chiariello sulla vittoria del Napoli e il Milan disastrato

Chiariello ha dato inizio al suo editoriale così:

Tanta sofferenza, ma proprio tanta. Ennesimo secondo tempo del Napoli molto, ma molto discutibile. Il Napoli, 2-0 in 20 minuti contro un Milan bislacco e distratto, un Milan che ha presentato un João Félix che sembrava giocasse con scapoli e ammogliati, un giocatore che non ha né agonistico né piglio da calciatore, un Milan che ha lasciato a Lukaku le praterie in area di rigore, che pensava all'Inter. Che sia chiaro: per il Milan quest'anno l'unico obiettivo è battere l'Inter in semifinale di Coppa e vincere la Coppa Italia, altrimenti la stagione è super catastrofica.

Lukaku Napoli

Gli errori commessi dal Napoli

Il Napoli, in 20 minuti, l'ha regolata facile, poi ha avuto il torto di non credere di chiuderla del tutto, ha pensato a controllare e ha cominciato già a sbagliare nel finale del primo tempo, perché il Napoli non è una squadra capace di congelare la palla, è il suo limite, e quando si difende basso il Napoli rischia tanto. Nella ripresa, il Napoli ha rischiato l'indicibile.

Il Napoli blinda il secondo e lotta per il primo. E Bologna sarà la sentina di tutti i mali, sarà l'arbitro dello scudetto: ospiterà Napoli e Inter. Vedremo chi sarà capace di passare a Bologna, che in questo momento è la squadra più bella, più organizzata, più in forma del campionato, ostacolo altissimo. E il Napoli non avrà Conte in panchina, squalificato.