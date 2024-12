Juventus: si ferma ancora Nico Gonzalez, a rischio per la Fiorentina

Brutte notizie per Thiago Motta. Secondo quanto riporta il quotidiano Tuttosport, l'allenatore della Juventus potrebbe fare a meno di Nico Gonzalez per la partita contro la Fiorentina.

Nico out contro la Fiorentina

Nella giornata di ieri ci si aspettava un ritorno in gruppo da parte dell'esterno argentino. Ma vista la lunga assenza (Nico è stato fuori 2 mesi), lo staff medico ha preferito usare prudenza e farlo continuare a lavorare a parte. Questo ovviamente è un problema per Thiago Motta, che ancora una volta dovrà fare a meno dell'esterno argentino e fare affidamento da quella parte solo a Coincecao. La sifda contro la Fiorentina era una di quelle da segnare sul calendario, il particolar modo per Nico Gonzalez, che con i viola ha giocato ed è un ex della partita.

Nico Gonzalez (ph. Image Sport)

Flop Nico con la Juventus

L'avventura di Nico Gonzalez con la Juventus non sta andando nel migliore dei modi. Infatti, al momento l'esterno argentino ha giocato solo 9 partite, mettendo a segno 3 gol e 2 assist. L'investimento su di lui è stato molto importante (28 milioni) ma al momento non è stato ripagato con le prestazioni in campo. La partita contro la squadra di Palladino era molto importante per tre motivi: il primo perchè la Fiorentina sta viaggiando fortissimo e al momento si trova al quinto posto con 31 punti a pari punti con i bianconeri, ma con una partia in meno (contro l'Inter); secondo perchè per lui era la classica sfida dell'ex; e terzo perchè nelle ultime due partite giocate aveva messo a segno un gol e fornito due assist, e voleva dare continuità alle prestazioni in campo