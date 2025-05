Una stagione impressionante quella dell’Inter che a Maggio è ancora in lotta per lo scudetto e la Champions League. Il sogno triplete è ormai sfumato a causa della sconfitta contro il Milan in Coppa Italia, i nerazzurri adesso vogliono puntare al traguardo massimo.

Lo scudetto è stato riconquistato l’anno scorso, adesso si punta alla coppa dalle grandi orecchie che in casa Inter manca ormai da tempo.

La Champions League quest’anno ha permesso al club nerazzurro di incassare un’elevata somma di milioni, ma quanto potrebbe guadagnare se la vincesse?

Inter-Bayern Monaco, incasso da paura

La prima cifra assurda da considerare per le semifinali, appartiene al match di ritorno che si gioca a San Siro. Il club ha incassato la bellezza di oltre 10 milioni solo con i biglietti per lo stadio, seconda cifra più alta dopo l’euroderby del 2022 in cui arrivarono 12,5 milioni di euro.

Quanto incassa l’Inter dalla Champions League?

L’Inter può già contare su un incasso da record: con l’arrivo alle semifinali i nerazzurri hanno incassato ben 113 milioni, che potrebbero aumentare con la finale e la vittoria. Questi i dati riportati da Calcio e Finanza:

Bonus partecipazione: 18,62 milioni di euro

Posizione in classifica: 9,7 milioni di euro

Quota europea: 24,02 milioni di euro

Quota non europea: 7,36 milioni di euro

Bonus risultati: 13,3 milioni di euro

Bonus 1°-8° posto: 2 milioni di euro

Bonus ottavi di finale: 11 milioni di euro

Bonus quarti di finale: 12,5 milioni di euro

Bonus semifinali: 15 milioni di euro

Bonus finale: 18,5 milioni di euro

Quindi se i nerazzurri dovessero arrivare in finale, incasserebbero oltre 130 milioni di euro.

Secondo DAZN, la vittoria della Champions League garantirebbe un ulteriore bonus di 4,5 milioni di euro.