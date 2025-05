La Juventus pareggia contro il Bologna 1-1 e sale al quarte posto a pari punti con Lazio e Roma. Il match però si è concluso tra le polemiche a causa di un plausibile errore arbitrale, il noto giornalista Paolo Ziliani si è sfogato al riguardo con un lungo posto sul suo profilo X.

Ziliani polemico: “Juve quarta grazia agli arbitri”

Ziliani ha cominciato la sua disamina sulla Juve così:

Come vi avevo anticipato: la Juventus andrà in Champions portata in carrozza dagli arbitri e tanti saluti a Bologna, Lazio, Roma e Fiorentina che non hanno il brand.



La ciliegina sulla torta è arrivata ieri con Doveri in campo e Marini e Mariani al VAR in Bologna-Juventus 1-1: un gigantesco rigore per fallo di McKennie su Freuler negato alla mezzora e come all'andata (allora il graziato fu Kalulu) una mancata espulsione (Savona) che avrebbe costretto la Juve a giocare due terzi di partita con l'uomo in meno.

Il pugno di Douglas Luiz su Patric durante Juventus-Lazio

“La Juve dovrebbe avere 10 punti in meno”

Ne scrivo da sempre, e a dire il vero mi sono anche un po’ stancato: perchè se ai club che puntualmente, vengono penalizzati da questa indegna stortura, questo andazzo va bene e tutti stanno zitti, la mia denuncia rimane fiato sprecato.

Se la Juventus avesse trovato in questo campionato arbitraggi, normali, avrebbe oggi qualche punto in meno del Milan e sarebbe inseguita al 9° posto in classifica da Como e Torino.