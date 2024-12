Durate il prossimo turno di Serie A, il Milan affronterà il Genoa a San Siro in una partita che celebrerà i 125 anni di storia del club lombardo, con lo stadio che sarà vestito a festa per questa speciale occasione.

Di conseguenza, la cornice del Meazza unito alla calda atmosfera dei tifosi rossoneri, renderanno sicuramente indimenticabile la serata, nonostante le polemiche di Fonseca negli ultimi giorni riguardo l'atteggiamento dei suoi giocatori.

Stadio San Siro

Milan, chi sarà presente alla festa dei 125 anni?

Per questo grande evento del Milan, non mancheranno figure che hanno fatto la storia con questa maglia durante tutto questo tempo, che saranno celebrate nel pre partita della sfida fra Milan e Genoa.

Fra alcuni dei nomi più altosonanti che hanno accettato l'invito, figurano ad esempio gli olandesi Van Basten, Gullit e Rijkaard, oppure parlando della storia un po' più recente spiccano nomi come quello di Alexandre Pato, Clarence Seedorf o Cristian Abbiati.

Ecco chi non ha accettato l'invito

Purtroppo, fra tutti i simboli che hanno fatto la storia col Diavolo, manca forse quello più iconico. Difatti, Paolo Maldini non ha accettato la chiamata della società, che nonostante il passato burrascoso aveva deciso di invitare l'ex dirigente alla festa.

Ovviamente, dietro al rifiuto dell'invito di Maldini c'è sicuramente una ferita non rimarginata ed ancora aperta con gli attuali proprietari di RedBird; le due parti decisero di separarsi nell'estate 2023 in seguito a divergenze societarie e calcistiche, con Maldini che da quel momento in poi non ha più ricoperto nessun incarico nel mondo del calcio.

Maldini

LEGGI ANCHE: Milan, c'è la svolta con Theo Hernandez: cos'ha deciso Fonseca?