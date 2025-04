Nonostante sia ancora impegnata su più fronti in questo finale di stagione, l'Inter comincia già a pianificare il mercato estivo con una strategia chiara e ambiziosa. I campioni d’Italia guardano con grande interesse al Bologna, rivelazione di questa Serie A, oggi al quarto posto e in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League.

I 2 nel mirino dell'Inter

Nel mirino della dirigenza nerazzurra ci sono due dei pilastri della squadra guidata da Vincenzo Italiano: l’attaccante argentino Santiago Castro e il difensore centrale olandese Sam Beukema. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club meneghino ha già mosso i primi passi per avvicinarsi ai due talenti, che si sono messi in luce nel sorprendente cammino del Bologna.

Castro, classe 2004, è una delle più grandi rivelazioni del campionato, autore di una stagione da protagonista con gol pesanti e prestazioni di grande maturità. Il suo profilo piace anche al Napoli, pronto a sfidare l’Inter per assicurarselo. Per il giovane attaccante, il prezzo fissato si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

Santiago Castro (ph. Image Sport)

Beukema, invece, è visto come il naturale erede di due colonne difensive nerazzurre ormai vicine all’addio: Acerbi e De Vrij. Il centrale olandese ha impressionato per solidità, lettura difensiva e leadership, tanto che l’Inter sarebbe disposta a investire circa 30 milioni per portarlo a Milano.

Il piano dell'Inter

Complessivamente, l’operazione per assicurarsi entrambi i giocatori richiederà un investimento di circa 70 milioni di euro. Una cifra importante, ma che testimonia la volontà del club di Simone Inzaghi di rinnovarsi senza rinunciare alla qualità, mantenendo alta la competitività sia in Italia che in Europa. La sfida è aperta, con l’Inter pronta a muoversi con decisione per battere la concorrenza e garantirsi due rinforzi di assoluto valore per il futuro.

Occhio all'inserimento di una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. Il nome giusto può essere quello di Valentìn Carboni, valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro.

