Calciomercato Genoa: dal Cagliari può arrivare un super nome per l’attacco se parte…

Il Genoa continua a non perdere colpi in campionato e dopo la vittoria ottenuta con il brivido contro l’Udinese (gol annullato ai bianconeri al minuto 94) si issa a 38 punti in classifica. La gestione Vieira è a dir poco soddisfacente e allora i rossoblu pensano già a qualche nome per il prossimo calciomercato estivo.

Il nome del centravanti del Cagliari che piace al Genoa

Roberto Piccoli è il nome nuovo accostato al Genoa soprattutto se dovesse partire Pinamonti. Ma andiamo con ordine: Andrea Pinamonti ha disputato finora una stagione che lo ha portato ad avere già numerose richieste e la sua storia sembra ricalcare quella dei predecessori Gudmundsson e Retegui. Al suo posto come riportato dal sito fantamaster.it piace davvero tanto a lui e a mister Vieira l’attaccante in forza al Cagliari Roberto Piccoli. Stagione in altalena fino adesso quella di Piccoli in Sardegna che resta comunque un punto fermo della squadra di Nicola. Se il Genoa lo dovesse acquistare nel prossimo calciomercato estivo potrebbe crescere e dimostrare il suo valore in una squadra già rodata. Trattativa non di facile soluzione comunque visto che su Piccoli c’è la concorrenza di due club importanti come Lazio e Fiorentina.

Andrea Pinamonti (ph. Image Sport)

Il nome nuovo per il centrocampo del Genoa

Il Genoa non è interessato solamente a Piccoli del Cagliari nel prossimo calciomercato estivo. Piace anche il giovane centrocampista in forza alla Juventus Adzic che potrebbe divenire senza troppe difficoltà un giocatore genoano in estate.