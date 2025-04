Il centrocampista belga Kevin De Bruyne ha annunciato che lascerà il Manchester City, con cui ha vinto 18 trofei in circa 10 anni. Nel corso degli anni il calciatore in questione si è affermato fra i migliori al mondo nel suo ruolo ed è stato un perno per la squadra di Guardiola, ma adesso è arrivato il momento di cambiare aria.

City-De Bruyne, è finita. Il messaggio

Di seguito il messaggio con cui il numero 17 dei citizens ha reso nota la sua decisione

Niente di quello che sto per scrivere è felice, ma nella vita di un calciatore sappiamo che questo giorno primo o poi arriva. Quel giorno è arrivato e meritate di saperlo prima da me. Il calcio mi ha guidato da voi e da questa città. Rincorrendo il mio sogno, non immaginando come questa esperienza avrebbe cambiato la mia vita. Questo club, queste persone, mi hanno dato tutto. E quindi non ho avuto scelta se non dare tutto a mia volta. Che ci piaccia o no, è il momento di dirci addio. Io e la mia famiglia siamo grati per quello che questo posto ha rappresentato per noi. 'Manchester' farà sempre parte del passaporto dei miei figli, e soprattutto dei nostri cuori. Questa sarà sempre casa nostra. non potremo mai ringraziare club, staff, compagni di squadra, amici e familiari abbastanza per questi dieci anni. Ogni storia arriva alla sua fine, ma questo rimarrà per sempre il suo capitolo migliore. Godiamoci gli ultimi momenti insieme

De Bruyne

KDB, possibile un futuro in Italia?

Nel nostro campionato c'erano già stati degli interessamenti da parte di Napoli e Juventus. Attualmente ci sarebbe invece il gradimento dell'Inter, che però dovrebbe cercare di svecchiare la rosa. Un futuro in Serie A, per De Bruyne, sembra però poco probabile in quanto il giocatore stesso non avrebbe chiuso le porte ad un trasferimento in MLS, dove sarebbero interessate a lui le squadre San Diego e Inter Miami.

