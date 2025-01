Ancora una volta De Laurentiis mostra le sue capacità imprenditoriali. Il Napoli avrà pur perso Kvaratskhelia, ma nelle proprie casse il guadagno è importante. La plusvalenza derivante dalla cessione della stella georgiana frutta agli azzurri una cifra pari a 67,791 milioni. Queste cifre consentiranno alla società di regalare a Conte un profilo che si confaccia a quelle che sono le esigenze del mister stesso, che ha chiuso le porte ad un giovane di prospettiva, chiarendo che bisogna intervenire in maniera importante per sostituire il numero 77.

De Laurentiis

Napoli, la plusvalenza Higuain

Il capolavoro totale della gestione ADL fu sicuramente la cessione di Higuain alla Juventus nel 2016. L'operazione permise ai partenopei di arrivare ad una plusvalenza di ben 86,4 milioni di Euro, record ancora ineguagliato nel campionato Italiano. Il “pipita” fu poi oggetto di aspre critiche da parte dell'intero tifo azzurro, e si rese protagonista di pesanti goal da ex sia allo Stadium di Torino che all'attuale Maradona. Con i bianconeri l'argentino arrivò a giocare una finale di Champions contro il Real Madrid di Cristiano Ronaldo, ma non ha mai nascosto l'affetto per il popolo napoletano, a cui ha fatto capire di essere andato via per disguidi col presidente.

Altre plusvalenze da capogiro

La classifica è stata stilata da Calcio e Finanza e include al secondo posto, dopo Higuain, quella di Pogba per la Juve (76,2 milioni di Euro). Si prosegue ancora con la vecchia signora per il passaggio di Zidane al Real Madrid (69,915 milioni), passando per la cessione di Vlahovic da parte della Fiorentina (68,089 milioni). La plusvalenza per Kvara scavalca quella per Lukaku al Chealsea, da cui l'Inter ottenne un plusvalore di 66,808 milioni). C'è poi Cavani, dal cui passaggio al PSG il Napoli ottenne una plusvalenza di 64,399 milioni), seguito da Kakà, che passò dal Milan al Real (63,693 milioni) e Jorginho, nel suo trasferimento dal Napoli al Chealsea (59,730 milioni). Chiude la classifica Alisson al Liverpool (57,606 milioni)

Leggi anche: Fedele: “Sabato si giocherà Napoli-Battipagliese…”