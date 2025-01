Oppini: "La Juventus è fuori dalla lotta scudetto. Conte? Grosso errore non riprenderlo"

Il piatto forte della 22^ giornata del campionato di Serie A sarà il big match Napoli-Juventus che si giocherà sabato alle ore 18 allo stadio “Maradona”. Intanto l'opinionista e tifoso bianconero, Francesco Oppini, a “Radio Kiss Kiss” durante il programma radiofonico “Radio Goal” ha parlato di questa partita non nascondendo il proprio rammarico per non aver ripreso Conte alla Juventus.

Conte

Oppini: “La Juventus è tagliata dai giochi per lo scudetto”

“Conte? Il Napoli ha fatto la miglior scelta che potesse fare, lo dico da agosto. Il grosso errore che hanno fatto Milan e Juventus è che se lo son fatto scappare per l’ennesima volta. Lui vuole vincere adesso, non domani. Il Napoli corre forte e bene grazie a lui. Dopo la gara di Firenze il Napoli ha fatto vedere anche un ottimo calcio. La Juventus è tagliata dai giochi per lo scudetto e credo che lui sia il più grande allenatore per ricostruire”.

LEGGI ANCHE: Fedele: "Sabato si giocherà Napoli-Battipagliese, la Juve non è più quella del passato"

Oppini, la sua opinione sulla Juventus di T. Motta