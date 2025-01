Fedele: "Sabato si giocherà Napoli-Battipagliese, la Juve non è più quella del passato"

Sabato 25 gennaio alle ore 18, allo stadio “Maradona”, si giocherà Napoli-Juventus con le due squadre concentrare su due obiettivi ben diversi: gli azzurri stanno lottando per vincere lo scudetto; i bianconeri, invece, hanno come obiettivo quello di centrare la zona Champions. Intanto nel corso del programma radiofonico “Forza Napoli Sempre” in onda su “Radio Marte” il giornalista di fede partenopea, Enrico Fedele, si è espresso in modo piuttosto ironico sul match in programma sabato per poi concludere sul rendimento di Romelu Lukaku.

Tifosi Napoli

Fedele, le sue parole su Napoli-Juventus di sabato

"Chance che l'Inter vinca la Champions? Nessuna. Se il Napoli tallona la squadra di Inzaghi all'inizio di marzo, può sperare nello Scudetto, perché da quel momento in poi avrà tutte gare in discesa. Cosa aspettarsi da Napoli-Juventus? Toglietevi dalla testa i Napoli-Juve del passato, perché i bianconeri non sono più quelli di una volta: sarà un Napoli-Ascoli, un Napoli-Como, Napoli-Battipagliese..."

Fedele sul rendimento di Lukaku