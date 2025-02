Inter, Alvino tuona: "Hanno vinto con un gol di Lautaro che doveva essere squalificato"

Nell'anticipo della 26^ giornata del campionato di Serie A a “San Siro” l'Inter ha battuto il Genoa 1-0 grazie ad un gol decisivo al 78' di Lautaro Martinez che ha permesso ai nerazzurri di portarsi momentaneamente in testa alla classifica in attesa del Napoli, impegnato oggi alle 12.30 al “Sinigaglia” contro il Como di Fabregas. Intanto il giornalista di fede partenopea, Carlo Alvino, in un post pubblicato su X ha voluto polemizzare sulla vittoria dell'Inter in quanto il gol vittoria è stato segnato da Lautaro che in settimana non è stato squalificato dal Giudice Sportivo per la presunta bestemmia dopo Juventus-Inter.

Lautaro Martinez Inter

Alvino, la polemica su Lautaro

“Gol vittoria dell’Inter di un giocatore che doveva essere squalificato e giallo netto non dato al diffidato Mkhitaryan… le “giovani marotte” sono in servizio permanente effettivo!”

Gol vittoria dell’Inter di un giocatore che doveva essere squalificato e giallo netto non dato al diffidato Mkhitaryan… le “giovani marotte” sono in servizio permanente effettivo! February 22, 2025

LEGGI ANCHE: Giuntoli rivoluziona la Juventus: formazione stellare per il prossimo anno, l'ipotetico 11

Inter-Genoa, il tabellino del match

INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni (35' s.t De Vrij); Dumfries, Barella, Asllani (20' s.t Calhanoglu), Mkhitaryan (20' s.t Zielinski), Dimarco (40' s.t Darmian); Correa (1' s.t Taremi), Lautaro Martinez. A disp: Calligaris, Taho, Arnautovic, Frattesi, Bisseck, Zalewski. All. Inzaghi

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Masini (35' s.t Venturino), Frendrup; Zanoli (21' s.t Cornet), Miretti (27' s.t Onana), Ekathor (21' s.t Messias); Pinamonti (21' s.t Ekuban). A disp: Siegrist, Sommariva, De Winter, Norton-Cuffy, Malinovskyi, Matturro, Otoa, Kassa. All. Vieira.

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 33' s.t Lautaro Martinez (I)

Ammoniti: Miretti (G), Ekuban (G)