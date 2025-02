Giuntoli rivoluziona la Juventus: formazione stellare per il prossimo anno, l'ipotetico 11

La Juventus è già al lavoro per costruire la rosa della prossima stagione, ma le strategie di mercato dipenderanno fortemente dalla qualificazione alla Champions League. Con il pass per la massima competizione europea, il club bianconero potrà operare con maggiore libertà, puntando a rinforzare sia il centrocampo che l’attacco.

Secondo le ultime indiscrezioni di Sport Mediaset, il nome più caldo per la mediana è quello di Sandro Tonali, che avrebbe già espresso il suo gradimento per il trasferimento a Torino. La Juventus sta studiando una possibile formula per chiudere l’operazione, valutando uno scambio di prestiti con Douglas Luiz.

Gli obiettivi di Giuntoli per l'attacco della Juventus

Sul fronte offensivo, la priorità della dirigenza è trattenere Randal Kolo Muani, il cui rinnovo con il PSG sembra ormai vicino. Inoltre, proseguono i contatti per confermare Conceição. Tuttavia, potrebbero esserci cessioni pesanti: Dusan Vlahovic (valutato tra 30 e 40 milioni di euro), David Luiz (45 milioni) e Andrea Cambiaso (oltre 60 milioni) sono i principali indiziati per lasciare Torino e finanziare nuovi acquisti.

Il reparto avanzato potrebbe arricchirsi con Jonathan David, attaccante del Lille che si libererà a parametro zero a fine stagione, rappresentando un’occasione imperdibile per diversi top club, compresa la Juventus. Sempre in attacco, torna di moda il nome di Karim Adeyemi, con il club bianconero che avrebbe riallacciato i contatti con i nuovi agenti del giocatore del Borussia Dortmund.

I nomi per la difesa

Gianluca Ferrero, Maurizio Scanavino, John Elkann e Cristiano Giuntoli (ph. Image Sport)

Per la difesa, Giuntoli ha individuato David Hancko del Feyenoord come obiettivo primario, anche se manca ancora l’intesa con il club olandese. In alternativa, la Juventus segue Miguel Gutierrez del Girona per la corsia sinistra.

L'11 dei sogni

Il sogno di Giuntoli per la Juventus 2024/25 potrebbe quindi prendere forma con un undici competitivo: Di Gregorio in porta, Kalulu, Bremer, Hancko e Gutierrez in difesa; Koopmeiners, Tonali e Thuram in mediana; davanti un tridente esplosivo con David (o Yildiz), Kolo Muani e Adeyemi. Se tutto dovesse andare secondo i piani, la prossima Juventus potrebbe essere una seria candidata per il titolo.

Leggi il possibile sostituto di Thiago Motta