Al giorno d'oggi, le pessime prestazioni offerte da Mehdi Taremi sono sotto gli occhi di tutti. L'iraniano continua a non convincere minimamente all'interno delle rotazioni in attacco, sia perché i gol scarseggiano, sia perché le prestazioni offerte iniziano a scarseggiare per quello che è il livello richiesto da un Club del calibro dell'Inter.



La squadra di Simone Inzaghi al giorno d'oggi si ritrova ancora una volta ad avere due attaccanti di livello assoluto, ovvero Marcus Thuram e Lautaro Martinez, mentre i vari Marko Arnautovic, lo stesso Mehdi Taremi e Joacquin Correa risultano bocciati sostanzialmente su tutta la linea per tutto ciò che non sono riusciti a dare come punte di riserva dei nerazzurri.



Non è quindi un mistero che l'Inter si sia mobilitata da subito in sede di mercato invernale, in modo tale da poter trovare il profilo adatto per l'attacco della squadra di Simone Inzaghi già nel mese di gennaio.

Marotta

Jonathan David è stato a lungo nel mirino, ma quanto può essere conveniente puntare su di lui?

Uno dei profili più chiacchierati in sede di mercato invernale è stato senz'altro Jonathan David, uno dei giocatori più cercati e “sondati” in Europa per il rendimento straordinario mantenuto con la maglia del Lille negli ultimi anni.



L'attaccante canadese si è infatti distinto per i suoi 101 gol in 206 partite con il Club francese, attirando inevitabilmente le attenzioni dei principali Club europei per quelle che sono le sue straordinarie qualità tecniche.



Al giorno d'oggi, però, secondo quanto è stato appreso nelle ultime ore dalla nostra redazione, sembrerebbe che la trattativa per Jonathan David sia tutt'altro che facile da “assorbire” l'Inter, in quanto comporterebbe dei sacrifici economici e tecnici non di poco conto.



Considerando che al giorno d'oggi la clausola del canadese ammonta a 85 milioni di euro, un investimento di questo tipo da parte dell'Inter porterebbe all'inevitabile cessione di un top soprattutto in attacco, con conseguente rischio di addio prematuro da parte di un giocatore nella cresta dell'onda come Marcus Thuram.



Di conseguenza, sembrerebbe che l'obiettivo di mercato per i nerazzurri possa essere un altro profilo, nello specifico un attaccante che si sta distinguendo ad alti livelli con la maglia del Bologna in questa stagione.

Jonathan David (ph. Image Sport)

Scatta l'opzione Castro: l'argentino sta stupendo con la maglia del Bologna

Ad essere quindi nel mirino dell'Inter ci sarebbe Santiago Castro, l'attaccante argentino che di questi tempi sta stupendo non poco all'interno del Bologna di Vincenzo Italiano, offrendo delle prestazioni di livello assoluto e consacrandosi come uno degli attaccanti più associativi della Serie A odierna.



Con i suoi 5 gol e 6 assist stagionali tra tutte le competizioni, l'argentino classe 2004 proveniente dal Velez sta stupendo tutti e non è un caso che l'Inter abbia deciso non soltanto di sondarlo come alternativa a Jonathan David, ma anche di iniziare una trattativa concreta con la dirigenza del Bologna per assicurarsi le sue prestazioni.



Secondo quanto arriva alla nostra redazione, sembrerebbe che ad essere sul piatto vi sia anche la possibilità di inserire Giovanni Fabbian nell'affare, in quanto il Bologna gode del diritto di riscatto fissato a 5 milioni, con annesso contro-riscatto che si aggira sui 12.



Inoltre, Santiago Castro non risulterebbe soltanto un investimento molto più economico e meno probante per le casse e per il progetto tecnico dell'Inter, ma risulterebbe anche un giocatore cucito su misura per rappresentare finalmente la prima vera opzione in attacco in un periodo contraddistinto, come detto, dalle opache prestazioni di Mehdi Taremi.