Dusan Vlahovic non sta di certo vivendo un periodo florido con i tifosi della Juventus. Sicuramente il nervosismo è dovuto alla frustrazione per la mancanza di risultati, ma è anche derivante da alcuni atteggiamenti dei tifosi che all'attaccante serbo non vanno giù. Già qualche mese fa infatti, quando si vociferava di un suo addio, l'attaccante aveva esultato un suo goal mostrando la sua maglietta, gesto che al pubblico bianconero non era piaciuto. L'episodio post Venezia è quindi solo l'ultimo di una serie che sembra aver incrinato il rapporto fra il calciatore e i supporters. Inoltre il giocatore in questione è stato più volte accusato di sbagliare goal facili, il che lo ha fatto sicuramente innervosire.

I dati di Vlahovic quest'anno

Vlahovic ha segnato 7 goal in campionato, servendo anche un assist, in quattordici presenze. Nella classifica marcatori si posiziona alle spalle di Lookman, che ha segnato un goal in più. I due sfidanti per il titolo di capocannoniere al momento sono Thuram, con 10 reti, e Retegui, a quota 12. In Champions League invece ha segnato 4 goal in cinque partite, accompagnati da un assist. In Serie A ha il 31% di partecipazione al goal.

A seguito dell'ultimo screzio col tifoso bianconero ha parlato tramite il suo account Instagram dicendo ai tifosi di rispettarli e di comprendere il loro nervosismo, ma facendo capire che non gli sono piaciute le parole rivoltegli.

Vlahovic Juventus

Cosa filtra per il suo rinnovo

Altra situazione interessante è quella legata al suo rinnovo. A tal proposito è intervenuto negli studi di Mediaset Fabrizio Biasin, queste le sue parole

Al netto della situazione personale, c’è un problema extra campo che riguarda il contratto. Nessuno parla del rinnovo perchè non c’è una trattativa e si sta andando verso una separazione e ciò complica il rapporto sia con i tifosi che con la società

Secondo il giornalista, quindi, le possibilità che la Juventus prolunghi il contratto del serbo sono molto basse.

